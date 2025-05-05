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Не в изменах дело: Курбан Омаров объяснил, кто самый опасный мужчина для женщины

0:58
Шоу-бизнес

Ксения Бородина неоднократно рассказывала о том, что бывший муж Курбан Омаров ей изменял и начал свой роман с нынешней женой, ещё будучи в предыдущем браке.

Мужчина в вечернем городе
Фото: unsplash.com by JC Bonassin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в вечернем городе

Омаров признавал, что причинил Ксении боль, но объяснял это тем, что не мог оставаться с ней, поскольку любовь прошла. На этот раз он высказал своё мнение насчёт того, какой мужчина самый страшный для женщины. По мнению Омарова, существуют поступки пострашнее измен.

"Самый страшный мужчина для женщины — не тот, кто ушёл, и даже не тот, кто изменил, а тот, кто готов сдать свою женщину за копейку чужого одобрения, кто ставит на алтарь уважения всё, причём уважения перед такими же никчёмными, мелкими мужиками, как он сам. Этот "мужик" никогда не будет думать, что чувствует женщина рядом с ним, что ей больно, что она устала", — приводит слова Омарова "СтарХит".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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