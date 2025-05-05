Часики тикают: резидент Comedy Club сделал Клаве Коке предложение с подвохом

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Резидент Comedy Club Евгений Синяков узнал о том, что сердце Клавы Коки свободно, и в шутливой форме сделал ей предложение во время съёмок очередного выпуска Comedy Club.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

"Я понял, что я для тебя идеальная пара", — заявил комик.

Он сказал, что не забыл поздравить маму своей потенциальной "невесты" с прошедшими праздниками, поскольку знает, что для Клавы важно, чтобы её избранник внимательно относился к её семье. Также Синяков вспомнил всех предыдущих возлюбленных Клавы и иронично высказался о них и заодно о себе.

"Ты встречалась с какими-то смазливыми качками. Ещё был Дима Гордей. Если бы не он, я бы подумал, что у меня нет шансов", — пошутил Евгений.

Закончив "вступительную речь", юморист перешёл к основной сути, встал на одно колено и преподнёс Клаве кольцо, в котором были маленькие часы вместо камня.

"Довольно разглагольствовать. Клава, мы с тобой оба понимаем, что слова — это пустое, а мужчину красят поступки. Клава, сегодня я хотел бы сделать тебе подарок. Это кольцо с часами. Я хочу, чтобы ты носила его и думала обо мне. И главное — помнила, что часики-то тикают!" — поиронизировал Синяков.

Клава Кока повеселилась вместе с "женихом" и позже выложила в своём блоге фотографию этого кольца.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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