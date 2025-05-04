Признание Васильева: фиктивный брак обернулся трагедией — тайна французской любви раскрыта

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Бывший ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал о своей жизни с француженкой Анной Мишлин Жан Бодимон, на которой он когда-то женился, чтобы получить гражданство Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Cybersky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Александр Васильев

Поначалу это был фиктивный брак. Васильев не ожидал, что влюбится в жену, но это произошло, и их отношения стали близкими, однако позже Анна изменила Александру. Супруги развелись, но это не помешало Васильеву сохранить самые тёплые чувства к ней. Он с грустью рассказал, что бывшая жена умерла несколько лет назад, когда заболела коронавирусом.

"Я сейчас вдовец. Моя французская жена скончалась во время ковида. Я уже был в разводе, но я всё равно чувствую себя вдовцом, потому что эта женщина много для меня сделала, помогала очень, когда могла, даже советом", — поделился Александр на YouTube-канале Karina_net.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев (род 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий.



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