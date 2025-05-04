Звание народной артистки ускользает от Нонны Гришаевой: звезда озвучила неожиданную теорию о причинах этого явления

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Нонна Гришаева — востребованная актриса, у неё много поклонников, однако в чём ей до сих пор не везёт, так это в получении звания народной артистки.

Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нонна Гришаева

Несмотря на прошения, которые подаёт руководство театра, Гришаевой каждый раз отказывают в присвоении этого звания, не объясняя причин. Впрочем, актриса старается даже на такую ситуацию смотреть оптимистично. Она уверена, что звания — это не главное.

"В спектакле "Люся…" героиня говорит: "Для того чтобы жить спокойно, нужны три "Б" — нужно быть бедной, больной и бездарной. Вот это точно не про меня, наверное, поэтому так и происходит", — объясняет Нонна Гришаева.

Об этом пишет "СтарХит".

Уточнения

Но́нна Валенти́новна Гриша́ева (род. 21 июля 1971, Одесса) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущая, пародистка, певица, писательница, редактор, аниматор и художница.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.