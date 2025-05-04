Нонна Гришаева — востребованная актриса, у неё много поклонников, однако в чём ей до сих пор не везёт, так это в получении звания народной артистки.
Несмотря на прошения, которые подаёт руководство театра, Гришаевой каждый раз отказывают в присвоении этого звания, не объясняя причин. Впрочем, актриса старается даже на такую ситуацию смотреть оптимистично. Она уверена, что звания — это не главное.
"В спектакле "Люся…" героиня говорит: "Для того чтобы жить спокойно, нужны три "Б" — нужно быть бедной, больной и бездарной. Вот это точно не про меня, наверное, поэтому так и происходит", — объясняет Нонна Гришаева.
Об этом пишет "СтарХит".
Но́нна Валенти́новна Гриша́ева (род. 21 июля 1971, Одесса) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущая, пародистка, певица, писательница, редактор, аниматор и художница.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".