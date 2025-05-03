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Раскаялся или струсил? Макс Покровский* согласился молчать о политике на концерте

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Макс Покровский*, фронтмен группы "Ногу свело!" (включён в реестр иностранных агентов), отказался от политических заявлений во время выступления на закрытом корпоративе в Казахстане.

Макс Покровский
Фото: commons.wikimedia.org by Дедасаша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макс Покровский

По данным Mash, музыкант, проживающий в США, спросил организаторов, можно ли исполнить песни, выпущенные после начала СВО, но получил требование "только хиты без политики". Покровский якобы ответил: "Моей позиции нет" — и согласился на условия.

Этот эпизод стал новым поворотом в череде скандалов вокруг артиста. Напомним: в марте 2023 года его признали иностранным агентом из-за критики спецоперации и провокационных клипов. Покровский пытался оспорить статус через суд, но в августе того же года суд Москвы отказал ему.

Ранее стало известно, правда ли сериал "Маша и Медведь" покидает Россию.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Макси́м Серге́евич Покро́вский (род. 17 июня 1968, Москва, СССР) — российский певец, композитор, автор песен, актёр театра и кино. Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Ногу свело!».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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