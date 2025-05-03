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Недовольство — не аргумент: жёсткий вердикт суда, который изменил правила игры для Гарри

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри потерпел поражение в юридической битве за уровень личной безопасности в Великобритании.

Принц Гарри
Фото: flickr.ru by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

Апелляционный суд Лондона отклонил иск герцога Сассекского, поддержав решение Исполнительного комитета о сокращении охраны.

"Изучив документы, не вижу юридических оснований для удовлетворения претензий. Недовольство принца — не аргумент", — заявил судья.

Адвокаты Гарри настаивали, что комитет превысил полномочия: "Это дело показывает, как важно для герцога защитить семью".

Напомним, в 2020 году, после отказа от королевских обязанностей, Сассексы лишились привилегированной полицейской охраны. Вместо неё ввели "эконом-режим": 30-дневное уведомление о визитах и индивидуальную оценку угроз.

Ранее стало известно, кто станет новым Джеймсом Бондом.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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