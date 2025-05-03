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Не отвертеться: невесте Григория Лепса предсказали, во сколько лет она выйдет замуж

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

62-летний Григорий Лепс, несмотря на слухи о крахе свадьбы с 19-летней Авророй, продолжает оставаться в центре скандала.

Аврора Киба
Фото: instagram.com by личный аккаунт Григория Лепса в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аврора Киба

Ранее инсайдеры заявили, что артист якобы не справляется с финансовыми запросами невесты, но девушка активно опровергает это через соцсети.

В своём Telegram-канале Аврора выложила список "свадебных мечт" с платьями от элитных брендов, а затем использовала фильтр, предсказавший ей брак в 19 лет.

По данным источников, Лепс уже начал подготовку к венчанию, что подтверждает серьёзность намерений пары. Однако народная сваха Роза Сябитова, известная резкими прогнозами, заявила: "Их союз обречён — разрыв неизбежен".

Ранее стало известно, что Жерар Депардье снимается в новом фильме.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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