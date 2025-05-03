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Что осталось после Паши Техника: Ева Карицкая раскрыла тайны наследства

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ева Карицкая, экс-супруга покойного рэпера Паши Техника, поделилась подробностями о разделе его наследства.

Паша Техник
Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

В интервью "Люди Pro" она сообщила, что артист не оставил завещания, поэтому всё имущество — включая квартиру в ипотеке с ежемесячным платежом 60 тыс. рублей — по закону перейдёт родителям и 6-летнему сыну Ивану.

Роялти с музыки Техника также будут делиться поровну между наследниками.

Паша Техник скончался 4 апреля в 40 лет от лёгочной инфекции, осложнённой острым отравлением в Таиланде. За несколько дней до смерти его подключили к ИВЛ, но спасти не удалось.

Карицкая, мать его ребёнка, теперь борется не только с финансовыми сложностями, но и с травлей. После утечки интимных фото из её облачного хранилища Ева заявила, что снимки действительно есть, однако в них нет ничего постыдного.

Ранее стало известно о коммунальных долгах Игоря Верника.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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