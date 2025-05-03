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Звёзды под прессом: Игорь Верник не расплатился за коммунальные услуги

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Московский мировой суд постановил взыскать с актёра Игоря Верника долги по коммунальным платежам.

Игорь Верник
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игорь Верник

Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы. Сумма задолженности не разглашается, однако решение уже вступило в силу, сообщает РИА Новости.

Это не первый прецедент с участием звёзд: ранее аналогичные претензии предъявляли рэперу Тимати. В 2024 году суд отменил взыскание с музыканта, оставив вопрос открытым.

Несмотря на повторные иски Фонда, детали дел остаются тайной — суммы и причины отмены приказов не раскрываются.

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Уточнения

И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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