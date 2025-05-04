Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болгарские сырные маффины, которые съедаются быстрее, чем пекутся
Греция покорила мир: три пляжа Ионического моря вошли в список 50 лучших в мире
Кожура огурца может больше, чем кажется: почему её не стоит срезать
Пандановые пирожные в качестве сувенира: как семейная пекарня достигла успеха на рынке
Солнечная система солгала: найден астероид с неожиданным секретом
Неубиваемая зелень: 30 комнатных растений, которые выживут даже без вашей помощи
Брови не по плану? Есть способ всё переиграть… и выиграть
Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности
10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель

Эти цифры могут повергнуть в шок: узнайте, сколько заработает Дима Билан на своём концерте 21 июня

0:45
Шоу-бизнес

Как известно, звёзды шоу-бизнеса могут заработать за один концерт целое состояние. Так, недавно Люся Чеботина, выступившая в свой день рождения, заработала более 20 миллионов рублей, однако даже такая впечатляющая сумма — далеко не придел. Дима Билан составил Люсе конкуренцию в своих заработках.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

21 июня в Москве на стадионе "Динамо" состоится масштабный концерт Димы Билана. По данным Telegram-канала "Звездач", в случае, если все билеты будут раскуплены, Билан заработает более 50 миллионов рублей.

Самые дешёвые билеты на концерт Билана стоят 2 тысячи рублей, а самые дорогие — 7 тысяч рублей.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Авто
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз Аудио 
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Красота и стиль
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры Аудио 
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Последние материалы
Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности
10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель
В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы
Кажется, варишь одно и то же, а польза — разная: что не так с яйцами вкрутую
Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ
Соседов внёс ясность: почему Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой — это неспроста
Таблетка от смерти: учёные победили главный ген старения
Mercedes-Benz отказалась от прогнозирования прибыли на 2025 год: что ожидает автомобильный рынок
Тело худеет, а мышцы растут: вот почему тренировка MetCon так эффективна для снижения веса и крепких мускул
Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.