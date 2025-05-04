Эти цифры могут повергнуть в шок: узнайте, сколько заработает Дима Билан на своём концерте 21 июня

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Как известно, звёзды шоу-бизнеса могут заработать за один концерт целое состояние. Так, недавно Люся Чеботина, выступившая в свой день рождения, заработала более 20 миллионов рублей, однако даже такая впечатляющая сумма — далеко не придел. Дима Билан составил Люсе конкуренцию в своих заработках.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

21 июня в Москве на стадионе "Динамо" состоится масштабный концерт Димы Билана. По данным Telegram-канала "Звездач", в случае, если все билеты будут раскуплены, Билан заработает более 50 миллионов рублей.

Самые дешёвые билеты на концерт Билана стоят 2 тысячи рублей, а самые дорогие — 7 тысяч рублей.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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