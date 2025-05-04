Соседов внёс ясность: почему Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой — это неспроста

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос об Алле Пугачёвой. Когда он общался с журналистами и одна из представителей прессы поинтересовалась у Филиппа, поздравил ли он Аллу Борисовну, певец проигнорировал вопрос и спросил у всех журналистов, остались ли у них ещё вопросы.

Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

Сергей Соседов прокомментировал такую реакцию Киркорова в беседе с mk.ru. По мнению Соседова, нет никаких сомнений в том, что поздравление со стороны Киркорова было, но исполнитель опасается признаваться в этом, поскольку после того, как Пугачёва уехала из России, многие стали плохо к ней относиться. Соседов отметил, что Киркоров стал очень осторожен после "голой вечеринки".

"Я не удивлён тому, как он отреагировал на вопрос про Пугачёву. Ясно, что называется, к гадалке не ходи — он её поздравил, но он понимает, какую реакцию сейчас вызывает Пугачёва. Филипп уже один раз, как мы помним, попал не в ту дверь. Он, правда, много раз попадал, но последний случай был самый запоминающийся. Больше он не хочет попадать не в ту дверь, поэтому об Алле ничего не говорит", — высказался Соседов.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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