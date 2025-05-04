Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кажется, варишь одно и то же, а польза — разная: что не так с яйцами вкрутую
В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы
Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ
Таблетка от смерти: учёные победили главный ген старения
Mercedes-Benz отказалась от прогнозирования прибыли на 2025 год: что ожидает автомобильный рынок
Тело худеет, а мышцы растут: вот почему тренировка MetCon так эффективна для снижения веса и крепких мускул
Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака
Не суши волосы, пока не сделаешь ЭТО — иначе прощай, блеск
Хищник в ловушке: что будет с ягуаром, убившим человека — решение уже принято

Соседов внёс ясность: почему Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой — это неспроста

1:16
Шоу-бизнес

Недавно Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос об Алле Пугачёвой. Когда он общался с журналистами и одна из представителей прессы поинтересовалась у Филиппа, поздравил ли он Аллу Борисовну, певец проигнорировал вопрос и спросил у всех журналистов, остались ли у них ещё вопросы.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Соседов

Сергей Соседов прокомментировал такую реакцию Киркорова в беседе с mk.ru. По мнению Соседова, нет никаких сомнений в том, что поздравление со стороны Киркорова было, но исполнитель опасается признаваться в этом, поскольку после того, как Пугачёва уехала из России, многие стали плохо к ней относиться. Соседов отметил, что Киркоров стал очень осторожен после "голой вечеринки".

"Я не удивлён тому, как он отреагировал на вопрос про Пугачёву. Ясно, что называется, к гадалке не ходи — он её поздравил, но он понимает, какую реакцию сейчас вызывает Пугачёва. Филипп уже один раз, как мы помним, попал не в ту дверь. Он, правда, много раз попадал, но последний случай был самый запоминающийся. Больше он не хочет попадать не в ту дверь, поэтому об Алле ничего не говорит", — высказался Соседов.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Авто
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Хищник в ловушке: что будет с ягуаром, убившим человека — решение уже принято
Ошибки после тренировки, которые мешают похудению и даже добавляют вес
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Правила снова изменились: почему знак круговое движение теперь бесполезен
Никакой пыли: как сделать из книжной полки интерьерную звезду
Мумия с секретом: то что 270 лет скрывало тело монаха удивило даже ученых
Уснуть без угрызений совести: выбираем идеальные продукты для позднего перекуса
Одна лопата — и помидоры перестали болеть: где скрыта сила крепкого куста
Японские темаки-суши в форме конуса: чем они покорили клиентов
С виду — как только из магазина, а внутри уже всё не то: опасность старого шоколада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.