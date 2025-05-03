Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После публичного заявления Михаила Галустяна о разводе, в его окружении разгорелся неожиданный информационный всплеск. Визажистка Милена, которая долгое время сотрудничала с шоуменом, опубликовала в социальных сетях фотографию, где отчетливо виден округлившийся живот. При этом она сама отметила, что ждёт второго ребёнка.

Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Беременная женщина

Под публикацией одна из подруг визажистки написала, "вы очень подходите друг другу". Пользователи тут же начали выдвигать предположения о возможном отцовстве актёра. Никаких официальных подтверждений на этот счёт не поступало, но совпадения вызвали волну обсуждений в сети.

Известно, что Милена начала работать с Галустяном во время съёмок реалити-шоу "Новые звезды в Африке". В феврале 2023 года она даже выложила в личном блоге совместный снимок с артистом, что в контексте новых событий вновь привлекло внимание.

Официально имя отца будущего ребёнка визажистка называть не стала.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.