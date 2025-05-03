Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой

После публичного заявления Михаила Галустяна о разводе, в его окружении разгорелся неожиданный информационный всплеск. Визажистка Милена, которая долгое время сотрудничала с шоуменом, опубликовала в социальных сетях фотографию, где отчетливо виден округлившийся живот. При этом она сама отметила, что ждёт второго ребёнка.
Под публикацией одна из подруг визажистки написала, "вы очень подходите друг другу". Пользователи тут же начали выдвигать предположения о возможном отцовстве актёра. Никаких официальных подтверждений на этот счёт не поступало, но совпадения вызвали волну обсуждений в сети.
Известно, что Милена начала работать с Галустяном во время съёмок реалити-шоу "Новые звезды в Африке". В феврале 2023 года она даже выложила в личном блоге совместный снимок с артистом, что в контексте новых событий вновь привлекло внимание.
Официально имя отца будущего ребёнка визажистка называть не стала.
Михаи́л Серге́евич Галустя́н — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.