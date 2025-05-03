Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жир у корней, как назло? Один неожиданный трюк решает проблему без сухих спреев
Боль — не прогресс: почему старая школа тренировок больше не работает
Минус 10 лет не получится: если продолжаешь использовать эти бьюти-приёмы
Первые клещи уже проснулись: как не стать их ужином в этом сезоне
Летний рай: это место в Англии чуть не стёрли — теперь туда едут со всей страны
Секрет сочного фарша: как приготовить пельмени с курицей, от которых не оторваться
Новинка от 7UP: лимонад без сахара уже в магазинах — что о нём думают покупатели
Эти роботы творят чудеса без клеток — новосибирская разработка удивила промышленность
Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади

Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой

1:03
Шоу-бизнес

После публичного заявления Михаила Галустяна о разводе, в его окружении разгорелся неожиданный информационный всплеск. Визажистка Милена, которая долгое время сотрудничала с шоуменом, опубликовала в социальных сетях фотографию, где отчетливо виден округлившийся живот. При этом она сама отметила, что ждёт второго ребёнка.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

Под публикацией одна из подруг визажистки написала, "вы очень подходите друг другу". Пользователи тут же начали выдвигать предположения о возможном отцовстве актёра. Никаких официальных подтверждений на этот счёт не поступало, но совпадения вызвали волну обсуждений в сети.

Известно, что Милена начала работать с Галустяном во время съёмок реалити-шоу "Новые звезды в Африке". В феврале 2023 года она даже выложила в личном блоге совместный снимок с артистом, что в контексте новых событий вновь привлекло внимание.

Официально имя отца будущего ребёнка визажистка называть не стала.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Авто
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь Аудио 
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Здоровье
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади
Забудьте про соль в посудомойке — и вот что вас ждет
Кошка облизывает руку — проявление любви или сигнал тревоги
Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут
Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные
Творожные палочки, которые даже сырники заставят покраснеть от зависти
Обработка кипятком, мыльная тряпка и торф: весенняя формула идеальной теплицы
Греция, о которой вы не знали: Мезапос шепчет легенды о пиратах, а виды пленяют навсегда!
Дача как пятизвёздочный отель — только лучше, тише и дешевле
Неожиданный алгоритм: лифты под контролем — безопасность пассажиров на новом уровне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.