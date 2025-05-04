Николай Басков намекает на разрыв Ковальчук и Чумакова: что на самом деле происходит?

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Юлия Ковальчук посетила светское мероприятие без Алексея Чумакова, а Николай Басков сразу же обратил на это внимание и в шутку предположил, что развод звёздной пары не за горами. Кроме того, певец в таком же шутливом тоне предложил журналистам обратить внимание на отсутствие мужа Ковальчук.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana46190, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Ковальчук

Сама Юлия эмоционально отреагировала на высказывание Баскова и дала понять, что никогда и ни за что не расстанется с Чумаковым, что бы про них ни говорили хейтеры.

"Не дай Бог. Мой развод будет только в следующей жизни!" — приводит mk.ru слова Юлии Ковальчук.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.