Водонаева поделилась сокровенным: в каком возрасте она хочет сделать пластику?

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Водонаева любит общаться с подписчиками в своём блоге и охотно отвечает даже на самые провокационные вопросы. На этот раз звезду спросили, собирается ли она делать пластическую операцию. Алёна честно призналась, что рассматривает такой вариант.

Фото: commons.wikimedia.org by Aniskov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гербарий

Несмотря на то что Водонаева тщательно следит за своей внешностью и ведёт здоровый образ жизни, она понимает, что возрастные изменения могут коснуться и её тоже, однако она хочет как можно дольше обходиться без подобных операций.

"Хочу дотянуть до максимума. При правильном уходе и образе жизни — лет до 50 наверно. Раньше не хотелось бы", — поделилась Алёна.

Также она высказала мнение о том, что публичные люди должны быть честными с фанатами и не скрывать такие вещи.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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