Водонаева поделилась сокровенным: в каком возрасте она хочет сделать пластику?

Алёна Водонаева любит общаться с подписчиками в своём блоге и охотно отвечает даже на самые провокационные вопросы. На этот раз звезду спросили, собирается ли она делать пластическую операцию. Алёна честно призналась, что рассматривает такой вариант.
Несмотря на то что Водонаева тщательно следит за своей внешностью и ведёт здоровый образ жизни, она понимает, что возрастные изменения могут коснуться и её тоже, однако она хочет как можно дольше обходиться без подобных операций.
"Хочу дотянуть до максимума. При правильном уходе и образе жизни — лет до 50 наверно. Раньше не хотелось бы", — поделилась Алёна.
Также она высказала мнение о том, что публичные люди должны быть честными с фанатами и не скрывать такие вещи.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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