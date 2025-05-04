Хейт как топливо: Егор Крид признался, каким образом превращает критику в свою суперсилу

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Егор Крид постоянно подвергается нападкам хейтеров. Сейчас хейтеры обвиняют Крида за то, что он не хочет жениться на матери своих детей, так как боится, что в случае развода она будет претендовать на его имущество. У Крида были высказывания на тему брака, что беременность — это не повод сразу делать предложение. Об этом пишет "СтарХит".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Егор Крид

"Ну вот сделали вы ребёнка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то всё как бы попроще", — сказал Крид.

После обвинения в свой адрес Крид возмутился и высказал, что его слова вырвали из контекста.

"Мои мысли на ночном стриме о жизни и разгоны об отношениях, детях, свадьбе у людей перевернули. Вырвать из контекста, сделать новость — они схавают", — заявил Крид.

В целом Крид благодарен хейтерам, благодаря им имя исполнителя чаще появляется в соцсетях и в прессе и не даёт забыть о нём. Нападки помогают научиться противостоять им и стать сильнее. Крид отметил, что собирает на свои концерты полные залы и стадионы и подчеркнул, что хейт не может испортить жизнь и карьеру артиста.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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