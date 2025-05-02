Ксения Бородина улетела из России: это было лучшее решение

Блогерша Ксения Бородина продемонстрировала в соцсетях роскошный отдых в Дубае.
В своём Telegram-канале телеведущая выложила видео, где позирует в изумрудном купальнике и белых очках на фоне бирюзового моря.
"Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чём не жалею", — подписала ролик звезда, вызвав восторг и зависть подписчиков.
Ранее Бородина показала, как превратила номер отеля в уютное гнёздышко: расставила по всему пространству семейные снимки в белых рамках.
В декабре 2024 года Ксения официально подтвердила отношения с блогером Николаем Сердюковым, с которым перестала скрываться ещё в августе. Возлюбленные готовятся к свадьбе после объявления о помолвке в декабре прошлого года.
Ранее вдова Юдашкина отметила двухлетие со дня смерти модельера.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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