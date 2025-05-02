Ксения Бородина улетела из России: это было лучшее решение

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Блогерша Ксения Бородина продемонстрировала в соцсетях роскошный отдых в Дубае.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В своём Telegram-канале телеведущая выложила видео, где позирует в изумрудном купальнике и белых очках на фоне бирюзового моря.

"Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чём не жалею", — подписала ролик звезда, вызвав восторг и зависть подписчиков.

Ранее Бородина показала, как превратила номер отеля в уютное гнёздышко: расставила по всему пространству семейные снимки в белых рамках.

В декабре 2024 года Ксения официально подтвердила отношения с блогером Николаем Сердюковым, с которым перестала скрываться ещё в августе. Возлюбленные готовятся к свадьбе после объявления о помолвке в декабре прошлого года.

Ранее вдова Юдашкина отметила двухлетие со дня смерти модельера.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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