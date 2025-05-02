Страдания и воспоминания: вдова Юдашкина отметила двухлетие со дня смерти мужа

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Марина Юдашкина, вдова известного модельера Валентина Юдашкина, опубликовала трогательный пост в личном блоге в честь двухлетия со дня его смерти.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марины Юдашкиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валентин Юдашкин

Она отметила, как быстротечно время, и призналась, что очень скучает по скончавшемуся супругу. Свою публикацию она сопроводила архивными фото.

Поддержать Марину в комментариях поспешили Наташа Королёва, Анжелика Агурбаш, Марк Тишман, Игорь Крутой и Екатерина Стриженова, выразив общую боль утраты.

Валентин Юдашкин, не доживший пяти месяцев до 60-летия, скончался 2 мая 2023 года после семилетней борьбы с онкологическим заболеванием.

В апреле Марина призналась, что до сих пор потрясена поступком Аллы Пугачёвой, которая, несмотря на страх полётов и сложности с билетами, прилетела в Россию, чтобы проститься с другом.

Ранее Кристина Орбакайте отреагировала на решение латвийских властей запретить ей въезд в страну.

Уточнения

Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, дизайнер, кутюрье, телеведущий и главный редактор.



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