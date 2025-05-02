Орбакайте резко высказалась в адрес латвийских властей: я всю жизнь посвятила сцене

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Певица Кристина Орбакайте резко раскритиковала власти Латвии, обвинив их в подавлении свободы слова и нарушении международных норм.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain Кристина Орбакайте

В эмоциональном посте в личном блоге исполнительница заявила, что запрет на её выступления — это "удар по основам современного мира".

"Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах", — подчеркнула Орбакайте.

Она назвала музыку инструментом исцеления, а не оружием. Несмотря на разочарование, звезда не теряет надежды на диалог, но готова бороться до конца.

Орбакайте подчеркнула, что намерена отстаивать своё право выступать в суде. Это вопрос принципа: у искусства не должно быть границ.

Ранее Прохор Шаляпин отказался комментировать развод Михаила Галустяна.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).





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