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Орбакайте резко высказалась в адрес латвийских властей: я всю жизнь посвятила сцене

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте резко раскритиковала власти Латвии, обвинив их в подавлении свободы слова и нарушении международных норм.

Кристина Орбакайте
Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain
Кристина Орбакайте

В эмоциональном посте в личном блоге исполнительница заявила, что запрет на её выступления — это "удар по основам современного мира".

"Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах", — подчеркнула Орбакайте.

Она назвала музыку инструментом исцеления, а не оружием. Несмотря на разочарование, звезда не теряет надежды на диалог, но готова бороться до конца.

Орбакайте подчеркнула, что намерена отстаивать своё право выступать в суде. Это вопрос принципа: у искусства не должно быть границ.

Ранее Прохор Шаляпин отказался комментировать развод Михаила Галустяна.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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