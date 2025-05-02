Дело житейское: Шаляпин отказался комментировать развод Галустяна

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин неожиданно отказался обсуждать громкий развод Михаила Галустяна и Виктории Штефанец.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Михаила Галустяна в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Галустян

В интервью Woman.ru исполнитель заявил, что никогда не дружил с юмористом, поэтому не считает нужным комментировать развод артиста.

"Для меня главное, чтобы все были счастливы", — заявил исполнитель.

Шаляпин подчеркнул, что принципиально не лезет в чужие отношения, назвав разводы "рядовым явлением".

Напомним: Галустян объявил о расставании после 18 лет брака, отметив, что расставание прошло без скандалов. "Это не конец, а новый этап", — написал юморист, выразив надежду на личный рост.

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Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.



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