Заморозка яйцеклеток и травма на всю жизнь: Ахмедова рассказала об обращении к астрологу

Юлия Ахмедова, звезда Stand Up, поделилась историей о дорогостоящем астрологическом пророчестве.
В новом выпуске шоу "Натальная карта" комикесса призналась, что в 2020 году потратила 110 тысяч рублей на консультацию астролога, чтобы узнать судьбу личной жизни.
Поводом стал решительный шаг — заморозка яйцеклеток. Юлия решила уточнить, стоит ли мучиться с процедурой, если мужа не придвидится.
Однако вместо поддержки астролог огорошила её: "Шансы выйти замуж — ноль".
"За такие деньги могла бы и соврать! Теперь у меня травма на всю жизнь: открываю гороскоп — и сразу паника", — с иронией отметила Ахмедова.
В этом же выпуске юмористка рассказала о борьбе с биполярным расстройством.
Ранее стало известно, что у Хоакина Феникса угнали автомобиль.
Ю́лия Окта́евна Ахме́дова(род 28 ноября 1982, Кант, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российская актриса, комик, продюсер, сценарист, бывшая участница команды КВН «25-я», участница и креативный продюсер телешоу Stand Up.
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