Заморозка яйцеклеток и травма на всю жизнь: Ахмедова рассказала об обращении к астрологу

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Юлия Ахмедова, звезда Stand Up, поделилась историей о дорогостоящем астрологическом пророчестве.

Фото: vk.com by канал Натальная карта, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Ахмедова

В новом выпуске шоу "Натальная карта" комикесса призналась, что в 2020 году потратила 110 тысяч рублей на консультацию астролога, чтобы узнать судьбу личной жизни.

Поводом стал решительный шаг — заморозка яйцеклеток. Юлия решила уточнить, стоит ли мучиться с процедурой, если мужа не придвидится.

Однако вместо поддержки астролог огорошила её: "Шансы выйти замуж — ноль".

"За такие деньги могла бы и соврать! Теперь у меня травма на всю жизнь: открываю гороскоп — и сразу паника", — с иронией отметила Ахмедова.

В этом же выпуске юмористка рассказала о борьбе с биполярным расстройством.

Ранее стало известно, что у Хоакина Феникса угнали автомобиль.

Уточнения

Ю́лия Окта́евна Ахме́дова(род 28 ноября 1982, Кант, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российская актриса, комик, продюсер, сценарист, бывшая участница команды КВН «25-я», участница и креативный продюсер телешоу Stand Up.



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