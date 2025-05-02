У голливудского актёра и обладателя Оскара угнали автомобиль: подробности происшествия

Хоакин Феникс, обладатель "Оскара" за роль Джокера, столкнулся с реальным преступлением. На этой неделе неизвестные угнали его машину.
Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе: внедорожник Volvo SUV 2022 года выпуска стоимостью 60 000 долларов исчез с территории дома актёра в понедельник, но точное время кражи остаётся загадкой.
Пропажу обнаружил сотрудник Феникса, который сразу обратился в полицию. По данным источников TMZ, самого актёра не было дома во время угона.
Неизвестно, находилась ли в этот момент на месте его супруга Руни Мара и их двое детей. Пара, поженившаяся в 2024 году, обычно скрывает личную жизнь: имя и пол второго ребёнка до сих пор не раскрыты.
Правоохранители начали расследование, но пока не комментируют детали.
Ранее Ксения Собчак поздравила Агату Муцениеце с помолвкой и высказалась о разводе актрисы с Павлом Прилучным.
Хоаки́н Рафаэ́ль Фе́никс (исп. Joaquin Rafael Phoenix, англ. Joaquin Raphael Phoenix, МФА: [hwɑːˈkiːn ˈfiːnɪks]; род. 28 октября 1974, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) — американский актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.