У голливудского актёра и обладателя Оскара угнали автомобиль: подробности происшествия

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Хоакин Феникс, обладатель "Оскара" за роль Джокера, столкнулся с реальным преступлением. На этой неделе неизвестные угнали его машину.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хоакин Феникс

Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе: внедорожник Volvo SUV 2022 года выпуска стоимостью 60 000 долларов исчез с территории дома актёра в понедельник, но точное время кражи остаётся загадкой.

Пропажу обнаружил сотрудник Феникса, который сразу обратился в полицию. По данным источников TMZ, самого актёра не было дома во время угона.

Неизвестно, находилась ли в этот момент на месте его супруга Руни Мара и их двое детей. Пара, поженившаяся в 2024 году, обычно скрывает личную жизнь: имя и пол второго ребёнка до сих пор не раскрыты.

Правоохранители начали расследование, но пока не комментируют детали.

Ранее Ксения Собчак поздравила Агату Муцениеце с помолвкой и высказалась о разводе актрисы с Павлом Прилучным.

Уточнения

Хоаки́н Рафаэ́ль Фе́никс (исп. Joaquin Rafael Phoenix, англ. Joaquin Raphael Phoenix, МФА : [hwɑːˈkiːn ˈfiːnɪks]; род. 28 октября 1974, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) — американский актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.