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Собчак высказалась о разводе Муцениеце и Прилучного: я стала вдохновителем!

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак неожиданно заявила, что стала "вдохновителем" развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, поздравив актрису с помолвкой с Петром Дрангой.

Ксения Собчак и Агата Муцениеце
Фото: vk.com by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак и Агата Муцениеце

Романтическое предложение музыкант сделал на берегу Чёрного моря в Ялте, где пара отдыхает с дочерью Агаты Мией. Новость о предстоящей свадьбе вызвала шквал поздравлений от звёзд, включая Бородину, Сухареву и саму Собчак.

"Когда-то я поддержала Агату, чтобы она не боялась уйти от токсичных отношений, несмотря на хейт. Рада, что теперь она счастлива с Петром — они идеальная пара!" — написала Ксения в Telegram-канале.

Она напомнила о своём откровенном интервью с Муцениеце в 2020 году. Тогда актриса раскрыла детали скандального расставания: удары Прилучного, раздел имущества и эмоциональные травмы.

Однако сейчас бывшие супруги вновь сошлись в суде — на этот раз из-за опеки над сыном Тимофеем.

Ранее Юлия Ахмедова рассказала о борьбе с биполярным расстройством.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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