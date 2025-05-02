Бой с демонами: Ахмедова честно рассказала о борьбе с биполярным расстройством

Юлия Ахмедова, известная участница шоу Stand Up, рассказала о борьбе с биполярным аффективным расстройством.
В выпуске шоу "Натальная карта" комикесса призналась: месяц назад она лежала в больнице с тяжелой депрессией, а теперь, благодаря терапии и антидепрессантам, смогла вернуться к жизни.
"Я вышла из этого ада только на прошлой неделе. Сейчас сплю, улыбаюсь и даже не верю, что ещё недавно не видела смысла вставать с кровати", — поделилась Ахмедова.
Артистка призвала фанатов не стыдиться ментальных проблем. Она годами думала, что просто "унылый человек", а оказалось, что у неё болезнь, которую можно и нужно лечить.
Помимо этого, юмористка опровергла мифы о антидепрессантах и заверила, что они не делают овощем. Курс помог Ахмедовой выкарабкаться, а позднее она смогла их отменить.
Сейчас Юлия принимает препараты, стабилизирующие её состояние, и уверена: открытость о диагнозе — шаг к победе.
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Ю́лия Окта́евна Ахме́дова(род 28 ноября 1982, Кант, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российская актриса, комик, продюсер, сценарист, бывшая участница команды КВН «25-я», участница и креативный продюсер телешоу Stand Up.
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