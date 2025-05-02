Джордж Клуни на пике славы: но его жене угрожают санкции США

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Джордж Клуни получил номинацию на премию "Тони" за дебютную роль в бродвейской постановке "Доброй ночи и удачи", где он сыграл легендарного журналиста Эдварда Мэрроу.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джордж Клуни с женой

Однако праздник омрачён тревожными новостями: его супруга, правозащитница Амаль Клуни, рискует лишиться права въезда в США из-за санкций, введённых ещё при Трампе против лиц, связанных с расследованием Международного уголовного суда (МУС) по конфликту в Газе.

Амаль, имеющая гражданство Ливана и Британии, пока не комментирует ситуацию, как и сам Джордж. Пара с детьми-близнецами сейчас находится в Нью-Йорке, где актёр завершает показы спектакля (до 8 июня — даты вручения "Тони").

После этого семья, вероятно, вернётся во Францию, где живёт с 2021 года.

Ранее Вэл Килмер рассказывал о разрушительной роли в карьере.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.



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