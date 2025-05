Ритм, ставший легендой: как Ринго Старр покорил Джона Леннона и пришёл в The Beatles

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Джон Леннон называл это "чудом" — момент, который навсегда изменил историю The Beatles. В начале 1960-х группа, уже блиставшая в Ливерпуле, отчаянно искала "того самого" барабанщика.

Фото: youtube.com by канал The Beatles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ The Beatles

Пит Бест, хотя и популярный у фанаток, не справлялся: его ритм был плоским, а энергия — вялой. Спасение пришло в лице Ринго Старра, который подменял Беста на концертах. Но решающим стал случай во время исполнения кавера на Rock and Roll Music Чака Берри.

"Все играли стандартно, а я вдруг врубил том-томы! Джон ахнул, как будто увидел настоящее чудо", — вспоминал Старр.

Леннон, одержимый ритмом, был потрясён: вместо шаблонного бита Ринго добавил дерзкие акценты, превратив композицию во взрывную драму. "Этот парень — наше будущее", — заявил Джон, и вскоре Беста попросили уйти.

Несмотря на насмешки фанатов, называвших Ринго "аутсайдером", именно его стиль стал сердцем группы. Он не гнался за сложностью, но чувствовал песню как никто: то сдерживал ударные, то взрывал их в треках вроде Long Tall Sally.

Ранее Бен Аффлек рассказал о многолетней дружбе с Мэттом Деймоном.

Уточнения

Джон Уи́нстон О́но Ле́ннон (англ. John Winston Ono Lennon; имя при рождении — Джон Уи́нстон Ле́ннон; 9 октября 1940, Ливерпуль, Великобритания — 8 декабря 1980, Нью-Йорк, США) — британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист, добившийся всемирной известности как основатель, соавтор, вокалист и ритм-гитарист группы The Beatles.



The Beatles ( МФА: [ðə ˈbiː.tlz], рус. Битлз; также группу называют «Ливерпульской четвёркой», Liverpool Four; отдельно участников ансамбля называют «битлами»; в английском языке также распространено упоминание группы как Fab Four — «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.