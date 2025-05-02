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Позор шотландским властям: Род Стюарт оплатил диагностику аутизма четырёхлетнему мальчику

1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Шотландские власти оказались в центре скандала после того, как рок-легенда Род Стюарт лично оплатил диагностику аутизма четырёхлетнему Иэну Грегори, три года ждавшему помощи от государства.

Род Стюарт
Фото: commons.wikimedia.org by Grifoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Род Стюарт

История мальчика, который до сих пор не может разговаривать и ждёт официального заключения врачей, стала поводом для жёсткой критики в адрес правительства.

"Чиновники должны повесить головы от стыда! Они подвели страну, а ребёнку пришлось надеяться лишь на милосердие звезды", — высказался на заседании парламента лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар.

Стюарт, узнав о ситуации из СМИ, немедленно предложил оплатить частную диагностику в Лондоне или Шотландии. "Каждый день без поддержки — потерянное время", — подчеркнул музыкант.

Параллельно вскрылся ещё один шокирующий факт: в регионе NHS Lothian ребёнок ждал лечения шесть лет. Власти уверяют, что "работают над сокращением сроков", но статистика говорит об обратном.

Ранее Джереми Реннер раскрыл причины отказа от съёмок второго сезона "Соколиного глаза".

Уточнения

Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт (англ. Roderick David "Rod" Stewart, род. 10 января 1945 года) — британский певец и автор песен, получивший известность сначала в The Jeff Beck Group, затем в The Faces.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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