Зрители в недоумении: Олег Майами устроил хаос на сцене в клубе

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Певец Олег Майами устроил оглушительный скандал в клубе, превратив выступление кавер-бэнда в хаос.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Олега Майами в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олег Майами

Артист ворвался на сцену во время концерта группы "Сборище", схватил скрипку и попытался сыграть, но вместо музыки полились матерные тирады и оскорбления.

Он требовал аплодисментов, игнорируя шок музыкантов и зрителей.

"Ты не Майами, а "Олег Смычок"! Так вести себя нельзя — это позор для артиста!" — не выдержал лидер коллектива.

Видео, опубликованное Telegram-каналом "Алена, блин!", показывает, как Майами, не справившись с инструментом, уронил смычок. "Ронять чужое — ниже всякого уважения", — прокомментировал фронтмен группы.

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