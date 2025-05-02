Зрители в недоумении: Олег Майами устроил хаос на сцене в клубе

Певец Олег Майами устроил оглушительный скандал в клубе, превратив выступление кавер-бэнда в хаос.
Артист ворвался на сцену во время концерта группы "Сборище", схватил скрипку и попытался сыграть, но вместо музыки полились матерные тирады и оскорбления.
Он требовал аплодисментов, игнорируя шок музыкантов и зрителей.
"Ты не Майами, а "Олег Смычок"! Так вести себя нельзя — это позор для артиста!" — не выдержал лидер коллектива.
Видео, опубликованное Telegram-каналом "Алена, блин!", показывает, как Майами, не справившись с инструментом, уронил смычок. "Ронять чужое — ниже всякого уважения", — прокомментировал фронтмен группы.
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