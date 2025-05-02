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Зрители в недоумении: Олег Майами устроил хаос на сцене в клубе

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Олег Майами устроил оглушительный скандал в клубе, превратив выступление кавер-бэнда в хаос.

Олег Майами
Фото: instagram.com by личный аккаунт Олега Майами в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олег Майами

Артист ворвался на сцену во время концерта группы "Сборище", схватил скрипку и попытался сыграть, но вместо музыки полились матерные тирады и оскорбления.

Он требовал аплодисментов, игнорируя шок музыкантов и зрителей.

"Ты не Майами, а "Олег Смычок"! Так вести себя нельзя — это позор для артиста!" — не выдержал лидер коллектива.

Видео, опубликованное Telegram-каналом "Алена, блин!", показывает, как Майами, не справившись с инструментом, уронил смычок. "Ронять чужое — ниже всякого уважения", — прокомментировал фронтмен группы.

Ранее Анна Заворотнюк отметила важную дату в жизни сына.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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