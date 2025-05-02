Анна Заворотнюк спустя месяц после рождения сына: Сердце разрывается от любви

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Дочь Анастасии Заворотнюк, 29-летняя Анна, раскрыла трогательные подробности жизни с сыном спустя месяц после рождения.

Фото: Информ TV is licensed under public domain Анна Заворотнюк

В соцсетях она выложила кадры с месячным Марселем, чьё лицо осталось за кадром, — малыш спал в плетёной люльке, а молодая мама призналась: "Любовь, от которой разрывается сердце, изменила всё".

"Не то, чтобы раньше я жила хуже, совсем нет, просто как-то по-другому. Сейчас всё вокруг резко наполнилось таким большим смыслом", — написала Заворотнюк.

Она поблагодарила сына за то, что он "выбрал именно их", пообещав вечную поддержку.

Фанаты заметили: Анна тщательно скрывает мужа, бизнесмена Тимура Исмаилова, с которым связала судьбу в 2022 году. Мужчина избегает публичности и не появляется в её соцсетях, что породило слухи о возможном разрыве пары.

Ранее стал известен фильм, ставший самым убыточным в 2024 году.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).



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