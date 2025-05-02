Семь детей и крах: почему жена Алека Болдуина хотела развестись с актёром

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Хилария Болдуин, жена голливудского актёра Алека Болдуина, вспомнила о том, как их брак едва не рухнул.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алек Болдуин

В своих мемуарах "Инструкция не прилагается", фрагменты которых опубликовал The Sun, 41-летняя йога-инструктор и мать семерых детей призналась: после рождения второго ребёнка в 2015 году пара оказалась на грани разрыва.

"Мы постоянно ссорились. Алек уезжал на съёмки, а я оставалась в Нью-Йорке одна с дочерью, новорождённым сыном и собаками", — вспоминает Хилария.

Кульминацией стал момент, когда муж во время её родов отвечал на рабочие звонки и письма. "Это взбесило меня!" — заявила она, не скрывая гнева.

Напряжение достигло пика: супруги перестали уступать друг другу, а Хилария, чувствуя неуважение, сняла обручальное кольцо. Она отметила, что готова была уйти, но вместе они решили бороться за отношения.

Ранее внучка экс-президента Узбекистана вспомнила подробности тяжёлого брака с Амираном Сардаровым.

Уточнения

Алекса́ндр Рэй «А́лек» Бо́лдуин III (англ. Alexander Rae «Alec» Baldwin III; род. 3 апреля 1958) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель.



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