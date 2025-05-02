Разбитые мечты: как внучка экс-главы Узбекистана потеряла себя в браке с Сардаровым

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26-летняя Марьям Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, поделилась воспоминаниями о кошмарном браке с 38-летним блогером Амираном Сардаровым.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Амирана Сардарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Амиран Сардаров

В YouTube-шоу No Filter она призналась: замуж вышла не из любви, а из юношеского бунта. Ей хотелось свободы от семьи, а своим поступком она показала родителям, что это своего рода возмездие.

Первые месяцы в США казались идиллией, но после переезда в Россию Сардаров превратился в кошмар.

"Пропадал на двое суток, изменял с проститутками, употреблял наркотики. Терпела, пока не начал бить", — с дрожью в голосе вспоминает Тилляева.

Денег не было, связи с родными оборвались — уйти она смогла лишь когда страх стал невыносимым.

Скандал достиг пика, когда Амиран выложил её полуобнажённое фото без согласия. Блогер утверждал, что девушка станет знаменитостью, однако родители отреклись от неё, а сама она впала в депрессию. Вытащила её лишь бабушка, став опорой в самые тёмные дни.

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Уточнения

Исла́м Абдугани́евич Кари́мов (узб. Islom Abdugʻaniyevich Karimov / Ислом Абдуғаниевич Каримов; 30 января 1938, Самарканд, Узбекская ССР, СССР — 2 сентября 2016, Ташкент, Узбекистан) — советский и узбекский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан, управлявший страной с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году.





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