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Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян

1:04
Шоу-бизнес » Зарубежный

Рэпер Канье Уэст, известный своими эмоциональными и неоднозначными заявлениями, сообщил о готовности "войны" за детей от Ким Кардашьян.

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

В прямом эфире исполнитель, не стесняясь выражений, пообещал: "Я заберу их!" — намекая на судебные баталии. Четверо наследников звездной пары — Норт (11), Сейнт (9), Чикаго (7) и Псалм (5) — стали разменной монетой в их многолетнем конфликте.

"У меня нет опеки, а Ким против даже свиданий!" — Уэст обвинил экс-супругу в блокировке встреч.

Он признался, что "сходит с ума" от разлуки и уже консультируется с юристами.

Но скандалы на этом не заканчиваются: недавно музыкант шокировал заявлением, что "не хотел детей от Ким", а мечтал о потомстве с Пэрис Хилтон!

"С ней всё было бы иначе", — заявил он, напомнив, что Кардашьян когда-то работала у Хилтон ассистенткой.

Ранее стало известно, почему на самом деле Кристине Орбакайте могли закрыть въезд в Латвию.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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