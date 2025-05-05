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Анна Хилькевич объяснила, почему решила попрощаться с Москвой

0:42
Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич приняла решение покинуть Москву вместе с семьёй.

Актриса Анна Хилькевич
Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич is licensed under public doman
Актриса Анна Хилькевич

Анна Хилькевич поведала, что переезжает с мужем и детьми в Московскую область.

"У нас в Москве няня, кружки, режим и столько лет привычной рутины. Но в какой-то момент стало ясно: нужно выйти из этого сценария, чтобы стало ещё лучше", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Звезда сериала "Универ" мечтает создать свой уютный мир. Актриса готовится радовать свою аудиторию загородным контентом.  

Ранее Анна Хилькевич призналась, что тратит на бьюти-процедуры 400 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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