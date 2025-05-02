Концерт сорван: Орбакайте могла стать жертвой предвыборной борьбы в Латвии

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Запрет Кристине Орбакайте на въезд в Латвию, официально объяснённый "угрозой нацбезопасности", может оказаться грязным политическим ходом.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain Кристина Орбакайте

По данным источника mk.ru, решение властей связано с приближающимися выборами, где правящая партия "Новое Единство" рискует проиграть.

"Это пиар-ход: министр внутренних дел сделал Орбакайте персоной нон грата, чтобы набрать очки", — заявил россиянин, живущий в Риге.

Инсайдер подчеркнул: афиш концерта певицы в городе не было, а о её визите публика узнала лишь после скандального запрета. Мужчина заверяет, что латыши не расстроились, но партия ведёт себя отчаянно, так как боится краха.

Следующим под удар может попасть Юрий Шевчук, чей концерт запланирован на август.

Ранее Мария Погребняк поддержала Михаила Галустяна, объявившего о разводе.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).





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