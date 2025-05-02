Запрет Кристине Орбакайте на въезд в Латвию, официально объяснённый "угрозой нацбезопасности", может оказаться грязным политическим ходом.
По данным источника mk.ru, решение властей связано с приближающимися выборами, где правящая партия "Новое Единство" рискует проиграть.
"Это пиар-ход: министр внутренних дел сделал Орбакайте персоной нон грата, чтобы набрать очки", — заявил россиянин, живущий в Риге.
Инсайдер подчеркнул: афиш концерта певицы в городе не было, а о её визите публика узнала лишь после скандального запрета. Мужчина заверяет, что латыши не расстроились, но партия ведёт себя отчаянно, так как боится краха.
Следующим под удар может попасть Юрий Шевчук, чей концерт запланирован на август.
Ранее Мария Погребняк поддержала Михаила Галустяна, объявившего о разводе.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.