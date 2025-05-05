Кэти Перри сделала туалетный номер, чтобы поставить на место хейтеров

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Кэти Перри пожаловалась на критиков, которые отравляют ей жизнь. Ответный удар хейтерам получился провокационным.

Фото: ВК-аккаунт Кэти Перри is licensed under public doman Певица Кэти Перри

Кэти Перри спела в дуэте с ожившими экскрементами, сидя у унитаза.

Певица создала смелый номер на туалетную тему, в котором подняла проблему публичной травли.

"Когда виртуальный мир пытается сделать из меня грушу для битья, я принимаю это с достоинством и посылаю людям любовь", — объяснила свою позицию звезда.

Певица отметила, что несчастные люди превращают социальные сети в помойку для своих негативных эмоций. Она поделила хейтеров на два типа. Первые не держат себя в руках, а вторые — глубоко травмированные люди.

Ранее Кэти Перри ответила на хейт после полёта Blue Origin и последнего тура.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.



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