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История любви в иллюзиях: Погребняк о разводе Галустяна и Штефанец

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк публично заявила о поддержке Михаила Галустяна и Виктории Штефанец после их неожиданного развода, шокировавшего поклонников.

Мария Погребняк
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain
Мария Погребняк

Модель, назвавшая 17-летний брак юмориста "историей, пропитанной иллюзиями", призналась: новость о расставании заставила её "замереть".

"Они прошли через всё: первые шаги в шоу-бизнесе, воспитание дочерей. Но если счастье ушло — честность важнее!" — заявила Погребняк в своём Telegram-канале.

Несмотря на грусть, Мария призвала фанатов не осуждать пару. Она отметила, что "когда в сердце нет места компромиссам, лучше отпустить". Погребняк напомнила, что жизнь — не в годах "на бумаге", а в искренности.

Она пожелала экс-супругам избежать скандалов и не делить детей, а вместо этого найти "новый формат любви — пусть даже это будет просто уважение".

Ранее Виктория Боня мрачно пошутила о похоронах на фоне очередной попытки покорить Эверест.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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