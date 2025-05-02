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Виктория Боня снова лезет на Эверест: тревога фанатов и мрачные шутки о прахе

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня, едва оправившись от горной болезни, сорвавшей её первую попытку покорить Эверест, заявила о новом штурме вершины.

Виктория Боня
Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Боня

В своём Telegram-канале звезда сообщила: "Проснулась в норме! Снова лезу — держите кулаки!". Фанаты в тревоге: прошлый срыв едва не стоил ей здоровья, но Боня непреклонна.

Свой боевой настрой ведущая разбавила чёрным юмором. В соцсетях она выложила скриншот переписки с мамой, где обсуждала собственные похороны.

"Страховки не будет. Просто прах под дерево", — написала Виктория.

Мать в ответ заявила, что урну они будут хранить дома. Однако Боня настаивает, что необходимо оставить её прах под деревом. Она заверила поклонников, что не шутит, обсуждая с родительницей такую тему.

Ранее Белла Рамзи рассказала о работе с Китом Харингтоном на съёмках "Игры престолов".

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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