Виктория Боня снова лезет на Эверест: тревога фанатов и мрачные шутки о прахе

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Блогерша Виктория Боня, едва оправившись от горной болезни, сорвавшей её первую попытку покорить Эверест, заявила о новом штурме вершины.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Боня

В своём Telegram-канале звезда сообщила: "Проснулась в норме! Снова лезу — держите кулаки!". Фанаты в тревоге: прошлый срыв едва не стоил ей здоровья, но Боня непреклонна.

Свой боевой настрой ведущая разбавила чёрным юмором. В соцсетях она выложила скриншот переписки с мамой, где обсуждала собственные похороны.

"Страховки не будет. Просто прах под дерево", — написала Виктория.

Мать в ответ заявила, что урну они будут хранить дома. Однако Боня настаивает, что необходимо оставить её прах под деревом. Она заверила поклонников, что не шутит, обсуждая с родительницей такую тему.

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Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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