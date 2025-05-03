Моргенштерн* отменил концерты в США: у рэпера возникли проблемы в Канаде

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* пожаловался на безвыходную ситуацию, в которой он оказался в чужой стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Моргенштерну* пришлось отменить концерт в США, так как рэпер застрял в Канаде. Его не выпустили из "страны кленового сиропа".

"Господа, приветствую, ситуация не очень смешная! Я сейчас в Канаде, у меня паспорт застрял в визовом центре, поэтому я не успеваю на первые два концерта в Америке — это Чикаго и Нью-Йорк", — объяснил музыкант.

Он решил перенести свои выступления в двух американских городах на конец мая. Алишер надеется вызволить свой паспорт из рук канадских бюрократов.

Ранее Моргенштерн признался, что потерял заработок из-за нового закона.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.