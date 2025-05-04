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Артур Пирожков вернулся: танцевальные движения свели с ума TikTok — пародии взрывают Сеть!

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Шоу-бизнес

Знаменитый сердцеед Артур Пирожков в исполнении Александра Реввы полюбился многим пользователям соцсетей. Недавно Ревва снял клип, в котором изображает учителя танцев. Ролик был размещён в приложении TikTok.

Александр Ревва
Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Ревва

В клипе Ревва поёт и показывает танцевальные движения, которые без конца заедают. Некоторые блогеры стали пародировать эти движения и снимать ролики, которые выкладывают уже на своих страницах. Из этого получаются очень забавные видео.

Фанаты Артура Пирожкова огорчены, что любимый герой стал редко появляться со своими сценками. Они помнят его с детства и просят, чтобы он как можно чаще выступал с подобными шоу.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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