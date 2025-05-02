Сказала да: актриса Агата Муцениеце выходит замуж во второй раз   

Агата Муцениеце прощается с одиночеством и выходит замуж. Кто стал избранником актрисы?
Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с возлюбленным.
"Я сказала "да", — написала актриса.
На фото звезда "Закрытой школы" запечатлена на фоне красивого заката с букетом цветов в руках. Предложение ей сделал музыкант Пётр Дранга. Счастливые влюблённые слились в поцелуе.
Появились слухи о беременности Муцениеце. Её заметили с округлившемся животом.
Ранее адвокат Павла Прилучного рассказала о встрече Агаты Муцениеце с сыном. Юристу поведение актрисы на встрече с наследником показалось странным.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).
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