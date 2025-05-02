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Сказала да: актриса Агата Муцениеце выходит замуж во второй раз   

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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце прощается с одиночеством и выходит замуж. Кто стал избранником актрисы?

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с возлюбленным.

"Я сказала "да", — написала актриса.

На фото звезда "Закрытой школы" запечатлена на фоне красивого заката с букетом цветов в руках. Предложение ей сделал музыкант Пётр Дранга. Счастливые влюблённые слились в поцелуе.

Появились слухи о беременности Муцениеце. Её заметили с округлившемся животом.

Ранее адвокат Павла Прилучного рассказала о встрече Агаты Муцениеце с сыном. Юристу поведение актрисы на встрече с наследником показалось странным.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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