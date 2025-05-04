17 городов, незабываемые танцы и эксклюзивные наряды: Дженнифер Лопес готовит сюрприз для поклонников

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Этим летом легендарная Дженифер Лопес отправится в мировое турне со своими концертами. Турне пройдёт по крупнейшим городам Европы, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает источник Soyuz.ru на платформе Дзен.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженнифер Лопес

Выступления актрисы, певицы и танцовщицы пройдут в семнадцати городах. Начнётся тур 1 июля в Турции, а закончится в Армении 3 августа на Республиканском стадионе Вазгена Саргсяна в Ереване. Предпоследний концерт состоится 1 августа в столице Казахстана Астане на стадионе Астана-Арена. Больше всего концертов знаменитая актриса и певица проведёт в Испании. Так как Дженифер Лопес имеет латиноамериканские корни, многие её песни будут исполняться на испанском языке.

Билеты уже начали появляться в продаже. Цена билетов зависит от города и конкретного концертного зала.

Тех, кто попадёт на концерт, ждёт незабываемое зрелище с великолепными танцами, ставшими любимыми хитами и новыми композициями, а также с эксклюзивными нарядами от Зухаира Мурада.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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