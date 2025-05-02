Разлучница или жертва слухов?: беременная визажистка Галустян объяснила ситуацию с юмористом

Визажист Милена, названная в Сети "разлучницей" Михаила Галустяна, взорвалась от гнева, комментируя слухи о причастности к развалу его 18-летнего брака.
В комментарии для StarHit она отметила, что не знает, кому нужны подобные слухи, однако не имеет отношения к случившемуся.
Напомним: Михаил Галустян шокировал поклонников постом о разводе спустя 18 лет брака, после чего поползли сплетни о его романе с Миленой, которая недавно объявила о беременности.
Несмотря на отсутствие фото с возлюбленным в её соцсетях, фанаты заметили: в аккаунте визажистки есть кадры с Михаилом со съёмок шоу "Новые звёзды в Африке". Это подлило масла в огонь, особенно после загадочных постов артиста о "поиске себя" и смене имиджа.
Сама Милена, ожидающая второго ребёнка, настаивает: её личная жизнь не связана с Галустяном.
Ранее Михаил Тройник заговорил о трудностях после расставания с Юлией Пересильд.
Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.
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