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Разлучница или жертва слухов?: беременная визажистка Галустян объяснила ситуацию с юмористом

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Визажист Милена, названная в Сети "разлучницей" Михаила Галустяна, взорвалась от гнева, комментируя слухи о причастности к развалу его 18-летнего брака.

Михаил Галустян и визажистка Милена
Фото: instagram.com by личный аккаунт визажистки Милены в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Галустян и визажистка Милена

В комментарии для StarHit она отметила, что не знает, кому нужны подобные слухи, однако не имеет отношения к случившемуся.

Напомним: Михаил Галустян шокировал поклонников постом о разводе спустя 18 лет брака, после чего поползли сплетни о его романе с Миленой, которая недавно объявила о беременности.

Несмотря на отсутствие фото с возлюбленным в её соцсетях, фанаты заметили: в аккаунте визажистки есть кадры с Михаилом со съёмок шоу "Новые звёзды в Африке". Это подлило масла в огонь, особенно после загадочных постов артиста о "поиске себя" и смене имиджа.

Сама Милена, ожидающая второго ребёнка, настаивает: её личная жизнь не связана с Галустяном.

Ранее Михаил Тройник заговорил о трудностях после расставания с Юлией Пересильд.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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