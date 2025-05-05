Квентин Тарантино назвал лучшего актёра: почему его выбор шокирует зрителей?

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Квентин Тарантино раскрывает имя лучшего актёра всех времён, с которым он работал. Узнайте, кого он считает величайшей звездой в мире кино.

Фото: ВК-аккаунт Роберта Де Ниро is licensed under public doman Актёр Роберт Де Ниро

За свою карьеру кинорежиссёра Квентину Тарантино представилась возможность сотрудничать со множеством легенд киноиндустрии. Актёры и актрисы разных поколений, различных направлений, с разнообразными стилями сменяли друг друга перед его камерой.

В десяти полнометражных фильмах режиссёра зрители могли увидеть таких звёзд, как Ума Турман, Брюс Уиллис, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Тем не менее, как режиссёр признался в 1998 году американскому журналисту Чарли Роузу, снимая и монтируя свой третий фильм ("Джеки Браун"), Тарантино работал с лучшим актёром всех времён. Именно такими словами он тогда характеризовал Роберта Де Ниро (исполнителя роли гангстера Луи Гара).

"Он заслуженно носит свою репутацию, вероятно, он лучший актёр своего поколения. Работая над монтажом фильма и просматривая каждую мельчайшую деталь кадра, я пришёл к следующему выводу: я считаю, что это лучший актёр в мире", — сказал тогда режиссёр, поясняя своё мнение.

Уточнения

Ро́берт Э́нтони Де Ни́ро-мла́дший (англ. Robert Anthony De Niro, Jr.; род. 17 августа 1943, Нью-Йорк, Нью-Йорк или Манхэттен, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и режиссёр. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе.



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