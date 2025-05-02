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Трудности как точка роста: Михаил Тройник делится откровениями после разрыва с Юлией Пересильд

0:47
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Михаил Тройник впервые раскрыл эмоции после громкого расставания с Юлией Пересильд, оставив поклонников в напряжении.

Михаил Тройник с Юлией Пересильд
Фото: YouTube канал КОРОТКО о Главном by Скриншот видео YouTube канала КОРОТКО о Главном, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Тройник с Юлией Пересильд

На премьере спортивной драмы "Финал" в Москве артист, одетый в молодёжный серый костюм и белую футболку, избегал прямых ответов.

"Трудности — это точка роста. Последние месяцы изменили меня", — признался он в комментарии для StarHit.

Напомним, весной 2025 года пара шокировала фанатов, опубликовав прощальные посты с благодарностью за "счастливые моменты". Это случилось на фоне слухов о тайной свадьбе, которую звёзды якобы скрывали.

Ранее стало известно о беременности визажистки Михаила Галустяна, объявившего о разводе.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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