Трудности как точка роста: Михаил Тройник делится откровениями после разрыва с Юлией Пересильд

Актёр Михаил Тройник впервые раскрыл эмоции после громкого расставания с Юлией Пересильд, оставив поклонников в напряжении.
На премьере спортивной драмы "Финал" в Москве артист, одетый в молодёжный серый костюм и белую футболку, избегал прямых ответов.
"Трудности — это точка роста. Последние месяцы изменили меня", — признался он в комментарии для StarHit.
Напомним, весной 2025 года пара шокировала фанатов, опубликовав прощальные посты с благодарностью за "счастливые моменты". Это случилось на фоне слухов о тайной свадьбе, которую звёзды якобы скрывали.
Ранее стало известно о беременности визажистки Михаила Галустяна, объявившего о разводе.
Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.
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