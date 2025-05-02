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Кто отец?: поклонники связали беременность визажистки Галустяна с разводом юмориста

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новость о беременности визажистки Милены, сотрудничающей с Михаилом Галустяном, взорвала соцсети на фоне новостей о разводе юмориста спустя 17 лет брака.

Михаил Галустян
Фото: instagram.com by личный аккаунт Михаила Галустяна в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Галустян

Девушка, работавшая с актёром ещё в 2023 году на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке", опубликовала фотосессию с округлившимся животом, сообщив о скором рождении сына.

При этом имя отца ребёнка Милена скрыла, а в её аккаунте нет следов возлюбленного — зато есть несколько совместных кадров с Галустяном.

Слухи вспыхнули мгновенно: поклонники связали беременность с недавним разводом актёра и Виктории Штефанец после 17 лет брака.

"Слишком совпало по времени!" — пишут пользователи, подозревая, что Галустян может быть отцом.

Ни он, ни Милена не комментируют домыслы, но факты добавляют масла в огонь. Полгода назад Михаил публиковал мрачные посты о "поиске себя", затем радикально сменил имидж, а певица Наталья Штурм намекнула на его "новый роман".

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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