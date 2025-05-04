Сын актёра Дмитрия Нагиева заявил, что в детстве его подвергали пыткам

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев рассказал, что ему приходилось терпеть в детские годы.

Фото: Инстаграм Дмитрия Нагиева is licensed under public doman Актёр Дмитрий Нагиев

Кирилл Нагиев признался, что в детстве его подвергали пыткам, что негативно отразилось на его ментальном здоровье.

"Меня пытали папиным творчеством. Пока, всё что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь", — признался Кирилл.

У Дмитрия Нагиева трое детей — 35-летний Кирилл, 16-летний Марк и 13-летняя дочь Мира.

Ранее Нагиев усомнился в правильности того, что его сын стал актёром. Он назвало профессию женской и отметил, что больших денег на данном ремесле заработать очень сложно. Актёр назвал своих наследников обычными и раскритиковал тех людей, которые сильно хвалят своих детей.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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