Юлия Пересильд сравнила свою дочь с голливудскими артистами

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Актриса Юлия Пересильд высоко оценила актёрские способности своей дочери Анны Пересильд, которая сыграла в сериале "Слово пацана".

Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд is licensed under public doman Актриса Анна Пересильд

Юлия Пересильд уверена, что её 15-летняя дочь Анна от режиссёра Алексея Учителя играет на уровне голливудских артистов. Она была восхищена тем, как её наследница сыграла в сериале о подростковых бандах прошлого.

"Я смотрела на неё и думала: "Вот так играют голливудские артисты. Интересный способ игры, надо попробовать", — рассказала Пересильд в Dreamcast.

Ранее Анна Пересильд рассказала о своём поцелуе с певцом Ваней Дмитриенко. Юная актриса встречалась с коллегой по сериалу "Слово пацана" Ярославом Могильниковым, но пара рассталась.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013).



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