Свадьба Виктории Дайнеко: почему на торжестве не было дочерей жениха

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Певица Виктория Дайнеко призналась, что её свадьба с бизнесменом Беркели Овезовым прошла без его дочерей от первого брака.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Дайнеко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Дайнеко

Несмотря на все усилия пары, девочки так и не появились на торжестве.

"Мы сделали всё возможное, но мечта не сбылась. Их очень не хватало", — с горечью заявила Дайнеко в комментарии для StarHit.

Единственным ребёнком на празднике стала её дочь Елизавета от прошлого брака.

Инсайдеры напоминают: расставание Овезова с первой женой Анной Кинцлер сопровождалось жёсткими конфликтами.

Ходили слухи, что экс-супруга грозилась лишить Беркели родительских прав. Сама Виктория избегает прямых комментариев по этому поводу.

Ранее Отар Кушанашвили жёстко высказался в адрес Вики Цыгановой из-за слов о концерте Валерия Леонтьева.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



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