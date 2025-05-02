Свадьба Виктории Дайнеко: почему на торжестве не было дочерей жениха

Певица Виктория Дайнеко призналась, что её свадьба с бизнесменом Беркели Овезовым прошла без его дочерей от первого брака.
Несмотря на все усилия пары, девочки так и не появились на торжестве.
"Мы сделали всё возможное, но мечта не сбылась. Их очень не хватало", — с горечью заявила Дайнеко в комментарии для StarHit.
Единственным ребёнком на празднике стала её дочь Елизавета от прошлого брака.
Инсайдеры напоминают: расставание Овезова с первой женой Анной Кинцлер сопровождалось жёсткими конфликтами.
Ходили слухи, что экс-супруга грозилась лишить Беркели родительских прав. Сама Виктория избегает прямых комментариев по этому поводу.
Ранее Отар Кушанашвили жёстко высказался в адрес Вики Цыгановой из-за слов о концерте Валерия Леонтьева.
Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.
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