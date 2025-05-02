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Свадьба Виктории Дайнеко: почему на торжестве не было дочерей жениха

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко призналась, что её свадьба с бизнесменом Беркели Овезовым прошла без его дочерей от первого брака.

Виктория Дайнеко
Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Дайнеко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Дайнеко

Несмотря на все усилия пары, девочки так и не появились на торжестве.

"Мы сделали всё возможное, но мечта не сбылась. Их очень не хватало", — с горечью заявила Дайнеко в комментарии для StarHit.

Единственным ребёнком на празднике стала её дочь Елизавета от прошлого брака.

Инсайдеры напоминают: расставание Овезова с первой женой Анной Кинцлер сопровождалось жёсткими конфликтами.

Ходили слухи, что экс-супруга грозилась лишить Беркели родительских прав. Сама Виктория избегает прямых комментариев по этому поводу.

Ранее Отар Кушанашвили жёстко высказался в адрес Вики Цыгановой из-за слов о концерте Валерия Леонтьева.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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