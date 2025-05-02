Цыганову стошнило после концерта Леонтьева: Кушанашвили не сдержал резких слов

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Шоумен Отар Кушанашвили жёстко ответил на скандальные заявления певицы Вики Цыгановой о коллеге Валерии Леонтьеве.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отар Кушанашвили

В эфире YouTube-шоу "Каково?!" журналист раскритиковал певицу за её признание о том, что её "после концерта Леонтьева рвало полвечера".

"Леонтьев смешной, но когда коллега заявляет, что её тошнит от его творчества — это как если б Олег Майами учил Рода Стюарта петь, а Люся Чеботина обвиняла Адель в фальшивых нотах", — съязвил Кушанашвили.

Вика Цыганова назвала шоу певца "тошнотворным", сославшись на его откровенные сценические выходы.

Отар признался, что раньше считал исполнительницу умной, однако сейчас её слова превратились в поток желчи.

Ранее жених Селены Гомес рассказал о странностях певицы.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.





Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



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