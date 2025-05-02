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Бенни Бланко раскрыл странную привычку Селены Гомес перед их свиданиями

0:56
Шоу-бизнес » Зарубежный

Рэпер Бенни Бланко, жених Селены Гомес, удивил поклонников откровением о странностях певицы в начале их романа.

Селена Гомес и Бенни Бланко
Фото: YouTube канал Staci Mood by Скриншот видео YouTube канала Staci Mood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селена Гомес и Бенни Бланко

В интервью Independent артист признался, что его избранница поразила его необычной привычкой.

"Она приезжала ко мне за 20-30 минут до встречи и сидела в машине, будто репетировала свидание!" — поделился Бланко.

Певица не знала, что жених следил за ней через камеры наблюдения, пока та молча ждала у его дома. Сама Гомес объяснила, что нервничала перед встречей, потому что мужчина ей очень нравился.

12 декабря Селена официально объявила о помолвке, опубликовав фото с кольцом от возлюбленного — массивный бриллиант в огранке "маркиз" мгновенно стал главным трендом соцсетей.

Ранее старшая дочь Алсу обратилась к сестре в соцсетях.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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