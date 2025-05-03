Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, уголь и газ: дождевые капли дарят энергию без вреда для природы – подробности
Хочу бежать в горы: звезда Клана Сопрано объявил о переезде в Европу из-за политики США
Период покоя: как подготовить нефритовое дерево к цветению
Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике
Где Сицилия шепчет: этот пляжный уголок Италии покоряет без слов
Никто не понимает, о чём говорит: звезда Белого лотоса высмеял слухи о конфликтах в актёрском составе
Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат
Легенда ралли возвращается на дороги: Audi Quattro ABT — 45 лет спустя
Ароматная пшённая запеканка: в этом виде пшенку будут есть даже дети

Селена Гомес раскрыла секрет: первый поцелуй с Бенни Бланко заставил её нервничать, и вот почему

1:29
Шоу-бизнес

Селена Гомес и Бенни Бланко рассказали в подкасте "Table Manners", как они решили быть вместе. Сначала они просто дружили несколько лет, а потом начали встречаться.

Селена Гомес
Фото: flickr.com by Amanda Nobles, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Селена Гомес

Бенни Бланко рассказал, как первый раз поцеловал Селену. Это случилось, когда они играли в карты. По условиям игры надо было сделать селфи с человеком, который окажется ближе всего. Селена Гомес ещё больше приблизилась к Бенни Бланко и сделала селфи. Тогда-то он и поцеловал её. Селена очень занервничала, покрылась красными пятнами, а сердце её учащённо забилось.

Селена объяснила свою реакцию тем, что пять лет ни с кем по-серьёзному не встречалась и ей никто не нравился, и вдруг встретился человек, который возбудил в ней чувства, от этого и произошла такая реакция.

"Некоторые поцелуи — это просто забава, а когда ты чувствуешь что-то за поцелуем, это совсем другое, я была одна около пяти лет, за исключением нескольких паршивых свиданий то тут, то там, но никогда не чувствовала себя так, как сейчас. И да, поэтому я была немного смущена", — сказала певица.

Когда молодые люди начали встречаться, Селена Гомес очень боялась опоздать на свидание и приходила за двадцать минут, а то и за полчаса раньше.

В прошлом году Бенни Бланко сделал Селене предложение, и сейчас пара готовится к свадьбе.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Садоводство, цветоводство
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать Аудио 
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Последние материалы
Хочу бежать в горы: звезда Клана Сопрано объявил о переезде в Европу из-за политики США
Прощай, уголь и газ: дождевые капли дарят энергию без вреда для природы – подробности
Период покоя: как подготовить нефритовое дерево к цветению
Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике
Селена Гомес раскрыла секрет: первый поцелуй с Бенни Бланко заставил её нервничать, и вот почему
Где Сицилия шепчет: этот пляжный уголок Италии покоряет без слов
Никто не понимает, о чём говорит: звезда Белого лотоса высмеял слухи о конфликтах в актёрском составе
Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат
Страны ОПЕК+ объединяются: май принесёт увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки
Легенда ралли возвращается на дороги: Audi Quattro ABT — 45 лет спустя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.