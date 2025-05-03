Селена Гомес раскрыла секрет: первый поцелуй с Бенни Бланко заставил её нервничать, и вот почему

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Селена Гомес и Бенни Бланко рассказали в подкасте "Table Manners", как они решили быть вместе. Сначала они просто дружили несколько лет, а потом начали встречаться.

Фото: flickr.com by Amanda Nobles, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Селена Гомес

Бенни Бланко рассказал, как первый раз поцеловал Селену. Это случилось, когда они играли в карты. По условиям игры надо было сделать селфи с человеком, который окажется ближе всего. Селена Гомес ещё больше приблизилась к Бенни Бланко и сделала селфи. Тогда-то он и поцеловал её. Селена очень занервничала, покрылась красными пятнами, а сердце её учащённо забилось.

Селена объяснила свою реакцию тем, что пять лет ни с кем по-серьёзному не встречалась и ей никто не нравился, и вдруг встретился человек, который возбудил в ней чувства, от этого и произошла такая реакция.

"Некоторые поцелуи — это просто забава, а когда ты чувствуешь что-то за поцелуем, это совсем другое, я была одна около пяти лет, за исключением нескольких паршивых свиданий то тут, то там, но никогда не чувствовала себя так, как сейчас. И да, поэтому я была немного смущена", — сказала певица.

Когда молодые люди начали встречаться, Селена Гомес очень боялась опоздать на свидание и приходила за двадцать минут, а то и за полчаса раньше.

В прошлом году Бенни Бланко сделал Селене предложение, и сейчас пара готовится к свадьбе.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.



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